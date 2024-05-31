Нахимовцы и семьи участников СВО встретились на Валааме

Белоснежный «Метеор» подходит к Валаамскому архипелагу. Бездонное небо сливается с суровой Ладогой, а солнце золотит из-за туч кресты на куполах монастыря. На борту - 41 воспитанник Нахимовского военно-морского училища. Это участники мемориального похода.

Здесь, на Валааме, в 1940 году открыли первую в стране школу боцманов и юнг. Но всего через год им пришлось покинуть остров. 17-летние мальчишки отправились защищать Ленинград от врага.

Эти алые гвоздики к зданию, где учились валаамские юнги, - от нахимовцев, которые немногим их младше. У Егора Алфеева, мечтающего стать командиром подводной лодки, воевал прадедушка.

«Просто не укладывается в сознании, как можно в таком возрасте взять винтовку и воевать. Но было такое время, что приходилось. И они это сделали, мы победили», - говорит мальчишка.

Здесь будущие защитники Отечества встретились с родными тех, кто сражается за Родину сейчас. Впервые на Валаам приехали семьи участников специальной военной операции. У Лизы Коршуновой папа - доброволец, сейчас на лечении, но намерен вернуться на передовую. И она точно знает, что Валаам - это то место, где можно попросить о самом важном.

«Чтобы папа, если бы туда опять пошел, то так же все было бы хорошо и Боженька сохранил бы его», - говорит Лиза.

Супруга участника СВО Татьяна Коршунова говорит, что семья хочет получить здесь силу, поддержку, тишину, спокойствие.

«Ситуация нелегкая, но мы с ней справимся и победа будет за нами», - говорит она.

Программа «Остров Преображения» организована при помощи фонда «Свет Валаама». Ее цель - оказать родным участников СВО духовную и психологическую поддержку. Любовь Рубаник - психолог. Она больше 10 лет работает с семьями в кризисных ситуациях. У нее семеро детей, и двое сыновей сейчас на фронте.

«Парни наши защищают на передовой нашу страну. Но вы знаете, что победа куется в тылу. Поэтому эта сплоченность, духовная сила - она всегда побеждает», - говорит руководитель Санкт-Петербургского отделения Комитета семей воинов Отечества Любовь Рубаник.

Это - то самое место, где точно можно обрести духовную силу. В храме - родные современных героев и юные нахимовцы. И у каждого свое, сокровенное.

«Я решил это сделать сам - помолиться за своих родных, за близких. У меня просто сейчас брат болеет очень сильно. За него помолился и чтоб сестра лучше училась», - говорит воспитанник Нахимовского военно-морского училища Сергей Резвушкин.

Валаам - символ преодоления трудностей. Здесь, на карельских скалах, смогли обустроить цветущие сады, создать и сохранить обитель, где действительно помогают.

Нахимовцы поднялись на колокольню Спасо-Преображенского собора. Это самая высокая точка всего Валаама. Отсюда Ладога выглядит как бескрайнее море. И монахи позволили будущим морякам сделать то, что обычно никому не разрешают, - позвонить в колокола.