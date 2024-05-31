Три человека погибли из-за массовой стрельбы в Миннеаполисе

В американском городе Миннеаполис в результате массовой стрельбы погибли три человека, один из них сотрудник полиции, еще шестеро человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox9 со ссылкой на местную полицию.

Среди пострадавших также есть двое полицейских, пишет RT, они были доставлены в медицинские учреждения. Уточняется, что предполагаемый стрелок погиб.

Стрельба произошла в многоквартирном доме, причины инцидента не называются. На месте работают несколько отрядов правоохранителей, замечены десятки машин полиции и скорой помощи, а территория вокруг дома оцеплена.