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Три человека погибли из-за массовой стрельбы в Миннеаполисе

Еще шесть человек пострадали, среди них - двое полицейских, их доставили в медицинские учреждения.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 05:45:21
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency Globallookpress

В американском городе Миннеаполис в результате массовой стрельбы погибли три человека, один из них сотрудник полиции, еще шестеро человек получили ранения. Об этом сообщает телеканал Fox9 со ссылкой на местную полицию.

Среди пострадавших также есть двое полицейских, пишет RT, они были доставлены в медицинские учреждения. Уточняется, что предполагаемый стрелок погиб.

Стрельба произошла в многоквартирном доме, причины инцидента не называются. На месте работают несколько отрядов правоохранителей, замечены десятки машин полиции и скорой помощи, а территория вокруг дома оцеплена.

#стрельба #сша #Миннеаполис #полиция #раненые #жертвы
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