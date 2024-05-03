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Российские военные поразили украинскую нефтебазу Баловное

С этой нефтебазы осуществлялось снабжение топливом частей ВСУ, действующих в зоне специальной военной операции.
2024-05-03 15:36:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили нефтебазу Баловное, с которой снабжались топливом части ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. 

Кроме этого, за сутки удалось поразить живую силу и военную технику неприятеля в 102 районах. 

Также ВС РФ проредили вражескую ПВО, уничтожив радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ. Еще была уничтожена пусковая установка ЗРК IRIS-T производства Германии. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении еще одного танка Abrams. Финальная точка в его судьбе была поставлены за последние сутки подразделениями группировки войск «Центр». 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#пво #спецоперация #уничтожение #Нефтебаза #IRIS-T #С-300ПТ #Баловное
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