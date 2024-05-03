Российские военные поразили украинскую нефтебазу Баловное

Вооруженные силы России поразили нефтебазу Баловное, с которой снабжались топливом части ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, за сутки удалось поразить живую силу и военную технику неприятеля в 102 районах.

Также ВС РФ проредили вражескую ПВО, уничтожив радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками ЗРК С-300ПТ. Еще была уничтожена пусковая установка ЗРК IRIS-T производства Германии.

Кроме этого, российское оборонное ведомство заявило об уничтожении еще одного танка Abrams. Финальная точка в его судьбе была поставлены за последние сутки подразделениями группировки войск «Центр».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.