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В РСТ заявили, что все регионы России включились в «гонку за туриста»

На рынке представлено много предложений, начиная от Камчатки, заканчивая Калининградом. Наблюдается тенденция развития не только пляжного отдыха, но и познавательного, приключенческого, активного туризма.
Ирина Егорова 2024-06-01 08:48:26
© Фото: Roman DenisovGlobal Look Press, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Невероятная палитра отдыха от Камчатки до Калининграда сейчас предложена россиянам. Практически все регионы включились «в гонку за туриста», заявил «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

«В качестве направлений я бы выделил повышенный интерес к Алтаю, Мурманской области, Кольскому полуострову», - прокомментировал эксперт.

По его словам, развитию внутреннего туризма способствует действие национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», субсидируется строительство гостиниц, в том числе модульных, малых средств размещений. Он заметил, что теперь появляются интересные приключенческие, познавательные, активные виды путешествий.

«Цифры подтверждают, что российские туристы распробовали внутренний туризм», - отметил Мохов.

Сейчас виден спрос и интерес россиян к отдыху внутри страны, поэтому под этот спрос будут подстраиваться и предложения, курорты будут обеспечиваться достаточным количеством мест размещения, считает представитель РСТ.

В последнее время люди начали все чаще выбирать активный и экскурсионный отдых, также популярностью пользуются и экскурсионные поездки по России: в Нижний Новгород, Тулу, Калугу, а также традиционные поездки вокруг Москвы, Золотое кольцо.

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