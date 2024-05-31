100-летний Герой России Садыков станцевал лезгинку по прилете в Дагестан

«Молодой», как он сам себя назвал, 100-летний ветеран Великой Отечественной войны и Герой России Ибрагим-Паша Султанович Садыков по возвращении в Дагестан станцевал лезгинку сразу после того, как сошел с самолета.

Видео зажигательного танца опубликовал в Telegram-канале депутат Государственной думы ФС РФ Султан Хамзаев. На кадрах видно, что к Герою Россию присоединились и другие люди.

«Встретили вернувшегося из Москвы нашего аксакала, который привез самые теплые слова приветствия дагестанцам от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», - написал Хамзаев.

Ветерану накануне президент лично вручил медаль «Золотая Звезда». В начале месяца глава государства присвоил фронтовику звание Героя России. Садыков награжден за мужество и героизм, проявленные в годы войны. В этом году Ибрагим-Паша отметил вековой юбилей.

В годы Великой Отечественной Садыков ушел на фронт добровольцем. Принимал участие в сражениях под Сталинградом, в Крыму, под Курском. Участвовал в освобождении от нацистов Киева, Львова, Западной Украины и Варшавы. Дошел с войсками Красной армии до Германии.

Также вчера были награждены председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.