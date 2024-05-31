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Суд арестовал мужчину, зарезавшего работницу храма в Сергиевом Посаде

На допросе мужчина признался в содеянном, однако не смог назвать мотив совершенного им преступления.
Ирина Егорова 2024-05-31 16:03:14
© Фото: gsuskmosobl, Telegram © Видео: gsuskmosobl, Telegram

Следователи арестовали мужчину, который накануне зарезал работницу трапезной при храме в Сергиевом Посаде. Суд заключил его под стражу до 30 июля 2024 года.

«Местному жителю предъявлено обвинение в убийстве работницы трапезной (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

На допросе мужчина признался в содеянном, однако не смог назвать мотив совершенного им преступления. Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу, также криминалисты проведут отдельные действия по изъятому оружию с места трагедии.

Арестованный мужчина 30 мая ворвался на кухню храма Петра и Павла в подмосковном городе Сергиев Посад и нанес женщине 13 ножевых ранений.  Она скончалась на месте до приезда скорой помощи. Погибшей было 56 лет.

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