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ВС РФ нанесли 25 групповых ударов по Украине за неделю

В ходе ударов использовались в том числе гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал».
2024-05-31 16:01:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило, что Вооруженные силы России за неделю нанесли 25 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины и пунктам временной дислокации вражеских формирований.

По данным оборонного ведомства, с 25 по 31 мая удары наносились с использованием высокоточного оружия, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотников. Поражались командные пункты, аэродромы, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников. Также наносились удары по пунктам дислокации украинских военных, националистов и иностранных наемников.

Кроме того, за неделю в плен бойцам ВС РФ сдались 45 украинских военнослужащих.

В недельной сводке о проведении специальной военной операции также говорится о результатах работы авиации и средств ПВО. Как сообщает Минобороны, удалось сбить два украинских истребителя МиГ-29 и два украинских истребителя Су-27.

Также уничтожены 14 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, 17 французских корректируемых авиабомб Hammer, шесть американских антирадарных ракет HARM, шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун». Кроме того, сбиты 58 реактивных снарядов, выпущенных противником с помощью американской РСЗО HIMARS, чешской Vampire и украинской «Ольха», а также 312 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #МО РФ #СВО #групповые удары
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