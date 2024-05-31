МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Амурской области загорелся лес после схода 29 вагонов с углем

Задерживаются два пассажирских поезда. Возбуждено уголовное дело.
Владимир Рубанов 2024-05-31 14:23:22
© Фото: Благовещенск, VK © Видео: Благовещенск, VK

В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Движение поездов приостановлено, никто не пострадал. Судя по видео, на месте схода начался пожар.

Инцидент произошел около 15 часов по местному времени на перегоне Ледяная - Селеткан Забайкальской железной дороги. Это место находится в Свободненском районе Амурской области.

Повреждены 29 вагонов, две опоры, оборвались провода контактной сети. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Сейчас на этом участке проводят восстановительные работы.

Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда №326 Нерюнгри - Хабаровск и №9 Владивосток - Москва, сообщила Федеральная пассажирская компания. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

#Амурская область #Железная дорога #Уголовное дело #следствие #крушение поезда #сход с рельсов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 