В Амурской области загорелся лес после схода 29 вагонов с углем

В Амурской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. Движение поездов приостановлено, никто не пострадал. Судя по видео, на месте схода начался пожар.

Инцидент произошел около 15 часов по местному времени на перегоне Ледяная - Селеткан Забайкальской железной дороги. Это место находится в Свободненском районе Амурской области.

Повреждены 29 вагонов, две опоры, оборвались провода контактной сети. Движение поездов по перегону временно приостановлено. Сейчас на этом участке проводят восстановительные работы.

Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда №326 Нерюнгри - Хабаровск и №9 Владивосток - Москва, сообщила Федеральная пассажирская компания. Максимальное время задержки составляет до пяти часов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».