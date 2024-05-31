МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Директор туркомпании Переина рассказала, как получить визу в Европу

Активно дают визы россиянам Италия, Испания и Франция. На получение болгарской визы практически нет слотов.
Владимир Рубанов 2024-05-31 13:52:31
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

На летний сезон россияне выбирают для отдыха Турцию, Таиланд, Эмираты, Египет и Абхазию, рассказала «Звезде» директор туристической компании Ксения Переина.

Для зарубежного отдыха граждане России все чаще выбирают восточные направления.

«В этом году у нас очень была популярна Шри-Ланка. У туристов вызывает интерес Камбоджа, Индия, Катар, Бахрейн, а также Африка южнее Сахары: Кения, Танзания», - рассказала она.

В мае на первом месте по бронированиям была Турция - 40%. Эмираты выбирали 11% туристов, Египет - 9%. Абхазия и Таиланд поделили 4-е место - по 7%.

«Дальше страны будут меняться местами в зависимости от сезона, но Турция останется лидером», - рассказала Ксения Переина.

Среди направлений отдыха в России лидируют Сочи. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем - Анапа. Следом идут Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область. Если говорить о самых популярных регионах, то в пятерку еще войдет Дагестан.

Многих россиян обескураживает задача получить европейскую визу. Директор туристической компании успокаивает: в Европе отдохнуть можно. Визу дают. Но подавать документы нужно заблаговременно, за 2-3 месяца.

«Не стоит ожидать, что вам дадут мультивизу на 2-3 года. Хорошим результатом будет, если ее вам вообще дадут. Это может быть виза под срок поездки. Кому-то дают на месяц», - рассказала Ксения Переина.

Активно дают визы россиянам Италия, Испания и Франция. На срок действия визы влияет история и финансовое подтверждение: справка с работы или выписка из банка. В Болгарию сейчас очень сложно найти слот для получения визы.

Германия тоже дает визы, но нужно предоставить европейскую медицинскую страховку и выписку из европейского банка. Наличие недвижимости в Европе сейчас не дает преимущества.

#Франция #путешествия #испания #италия #Турция #Болгария #отдых #шенгенские визы #туризм #Шенген #наш эксклюзив #визы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 