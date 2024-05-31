Директор туркомпании Переина рассказала, как получить визу в Европу

На летний сезон россияне выбирают для отдыха Турцию, Таиланд, Эмираты, Египет и Абхазию, рассказала «Звезде» директор туристической компании Ксения Переина.

Для зарубежного отдыха граждане России все чаще выбирают восточные направления.

«В этом году у нас очень была популярна Шри-Ланка. У туристов вызывает интерес Камбоджа, Индия, Катар, Бахрейн, а также Африка южнее Сахары: Кения, Танзания», - рассказала она.

В мае на первом месте по бронированиям была Турция - 40%. Эмираты выбирали 11% туристов, Египет - 9%. Абхазия и Таиланд поделили 4-е место - по 7%.

«Дальше страны будут меняться местами в зависимости от сезона, но Турция останется лидером», - рассказала Ксения Переина.

Среди направлений отдыха в России лидируют Сочи. На втором месте Санкт-Петербург, на третьем - Анапа. Следом идут Кавказские Минеральные Воды и Калининградская область. Если говорить о самых популярных регионах, то в пятерку еще войдет Дагестан.

Многих россиян обескураживает задача получить европейскую визу. Директор туристической компании успокаивает: в Европе отдохнуть можно. Визу дают. Но подавать документы нужно заблаговременно, за 2-3 месяца.

«Не стоит ожидать, что вам дадут мультивизу на 2-3 года. Хорошим результатом будет, если ее вам вообще дадут. Это может быть виза под срок поездки. Кому-то дают на месяц», - рассказала Ксения Переина.

Активно дают визы россиянам Италия, Испания и Франция. На срок действия визы влияет история и финансовое подтверждение: справка с работы или выписка из банка. В Болгарию сейчас очень сложно найти слот для получения визы.

Германия тоже дает визы, но нужно предоставить европейскую медицинскую страховку и выписку из европейского банка. Наличие недвижимости в Европе сейчас не дает преимущества.