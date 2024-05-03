Иностранные военные атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

Представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств посетили выставку образцов трофейного вооружения и военной техники на Поклонной горе.

Выставка трофеев, добытых российскими военными в зоне спецоперации на Украине, открылась в мае и продлится до конца месяца. На площадке представлены различные образцы военной техники, в том числе западного производства.

Посетители могут увидеть германский танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113. По окончании выставки часть экспонатов будет передана для изучения, а часть передадут парку «Патриот».