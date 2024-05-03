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Иностранные военные атташе посетили выставку трофеев на Поклонной горе

Выставка будет работать весь май ежедневно с 10 до 20 часов (по московскому времени).
Андрей Аркадьев 2024-05-03 11:45:35
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Представители военно-дипломатического корпуса иностранных государств посетили выставку образцов трофейного вооружения и военной техники на Поклонной горе.

Выставка трофеев, добытых российскими военными в зоне спецоперации на Украине, открылась в мае и продлится до конца месяца. На площадке представлены различные образцы военной техники, в том числе западного производства.

Посетители могут увидеть германский танк Leopard 2, американский Abrams, БМП Bradley, БТР М113. По окончании выставки часть экспонатов будет передана для изучения, а часть передадут парку «Патриот».

#Москва #Выставка #Поклонная гора #трофеи #наш эксклюзив
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