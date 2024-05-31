ФСБ предотвратила попытку взорвать военнослужащего в Севастополе

В Севастополе задержали 30-летнего местного жителя, который по заданию СБУ планировал взорвать высокопоставленного военнослужащего ВС РФ, сообщила пресс-служба УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.

«Сказали, что осуществлять установку и подрыв высокопоставленного военнослужащего Черноморского флота должен я. Четко сказали: сегодня работаем», - рассказал задержанный.

По указанию СБУ севастополец забрал из тайника радиоуправляемое фугасное самодельное взрывное устройство. Оно состояло из иностранной пластичной взрывчатки, электродетонатора, передатчика и радиоуправляемого приемника.

Подозреваемый должен был устроить взрыв в тот момент, когда военный войдет в подъезд своего дома. Агент СБУ установил взрывное устройство на газовую трубу около двери и ждал, пока приедет указанный ему человек. Но раньше, чем это случилось, его задержали сотрудники ФСБ.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств». Фигурант арестован, он сотрудничает со следствием.