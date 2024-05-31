ВСУ отступили на 8-9 километров на важных участках под Харьковом

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВСУ отступили на восемь-девять километров на важных участках в Харьковской области.

На заседании Совета министров обороны ОДКБ глава российского оборонного ведомства заявил, что бойцы ВС РФ вытесняют врага с занимаемых позиций и продвигаются на всех тактических направлениях.

«В результате наших активных действий на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров», - сказал он.

Белоусов отметил мужество и профессионализм наших военных. Благодаря их действиям в мае удалось взять под контроль 28 населенных пунктов. Как утверждает министр, за год ВС РФ освободили 880 квадратных километров территории.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.