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«Тор» прикрыл российских мотострелков на Авдеевском направлении

Выявив воздушные цели, расчет взял их на сопровождение и после подтверждения уничтожил на безопасном расстоянии.
2024-05-31 12:54:26
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор» группировки войск «Центр». Как уточняет оборонное ведомство, расчет ЗРК прикрыл мотострелков на Авдеевском направлении.

Зенитчики выехали на огневую позицию, развернули комплекс и провели мониторинг воздушного пространства в районе наступления наших штурмовых подразделений. На опубликованных кадрах расчет сканирует небо. На записи также показано, как передвигается машина и что происходит внутри комплекса. В описании к видео сказано, что «Тор» уничтожил беспилотники ВСУ.

Обеспечением безопасности работы комплекса занимаются военнослужащие группы противодействия дронам противника, на вооружении которых имеются средства РЭБ.

«Тор-М2» чаще всего используется для поражения беспилотников, самолетов, вертолетов и ракет. Способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше, а для стрельбы с места ему требуется несколько минут для развертывания антенны и подготовки ракетного пуска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ЗРК #Тор #Авдеевское направление
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