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Дочь Заворотнюк в день смерти матери опубликовала фотографию с ней

Этот кадр был сделан восемь лет назад. В тот день Анастасия с детьми попала под сильный дождь.
Иван Линдеманн 2024-05-30 09:38:29
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала Instagram* (экстремистская соцсеть, запрещена в России) архивную фотографию со своей мамой.

 

Этот кадр был сделан восемь лет назад. Как сообщила Анна, в тот день она, ее мама и брат Майкл попали под сильный дождь и прятались под деревом.

«Я всегда буду любить тебя и помнить такой счастливой, любящей и невероятной, такой, как в этот дождливый день», - написала она.

Девушка рассказала, что вчера ночью ей позвонили и сообщили, что она умерла. Анна заявила, что ее мама - это лучшее, что у нее было в жизни, и что она очень гордится тем, что является ее дочерью.

«Моя душа всегда с тобой», - добавила Анна, обращаясь к своей матери.

О том, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни, стало известно сегодня. На официальной странице актрисы в соцсетях заявили, что о месте и времени прощания будет сообщено позже.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской  и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #актриса #Трагедия #заворотнюк #Анастасия Заворотнюк
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