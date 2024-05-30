Российские штурмовики подошли к прямой дороге на Угледар в ДНР

Штурмовики группировки войск «Восток» после освобождения Новомихайловки продвигаются в составе бронегрупп в сторону Парасковеевки и Константиновки Донецкой Народной Республики. Их поддерживают артиллерия и ударные беспилотники.

Передовые отряды сахалинских штурмовиков отодвинули линию фронта на Угледарском участке Южно-Донецкого направления и вплотную подошли к прямой дороге на Угледар, сообщили в Минобороны России. Это единственный узел снабжения группировки ВСУ, которая удерживает город.

Наши подразделения используют тактику налета малыми группами. Штурмовики заходят в лесополосу двумя группами и перекрывают фланги. Один отряд идет пешком, чтобы не обнаружить себя раньше времени. Вторая группа атакует противника с помощью тяжелой техники. По центру работает танк. Он прикрывает оба отряда и расчищает им путь к позициям боевиков.

Украинские националисты несколько лет строили в этих местах укрепленные районы и целые крепости, рассказал командир штурмовой роты с позывным «Волк».

«Приходилось находить разные способы выполнения задач. Наш натиск и давление еще ни одно подразделение (ВСУ - прим. ред.) не выдержало», - говорит он.

Оснащенные беспилотниками подразделения находят скрытые позиции ВСУ, вычисляют количество живой силы и техники боевиков. Дроны работают в режиме мультизадачности. Расчеты БПЛА онлайн ведут пехоту, передают координаты артиллерии и атакуют сами.

«АГСы выявляем (автоматические станковые гранатометы - прим. ред.), пулеметы и опорные пункты, где засел противник», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Стич».

По словам бойца, сейчас дроны противника действуют реже, чем полгода назад, и по этому показателю преимущество у российских подразделений. Во многом именно благодаря воздушной разведке нашим штурмовикам удалось выбить врага из очередного хорошо укрепленного опорника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.