Два парома в Керчи пострадали при отражении атаки ВСУ

Два парома в Керчи получили повреждения в результате падения обломков сбитых ракет ВСУ, жертв среди моряков и гражданского населения нет, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на министра транспорта республики Николая Лукашенко.

«Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры города Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома — автомобильный и железнодорожный, — повреждено остекление надстроек», - написал Крючков в своем Telegram.

Работа паромной переправы была приостановлена на некоторое время, она восстановится после оценки степени повреждения, добавил советник.

Перед этим около 01:00 сообщалось о временном перекрытии движения транспорта на Крымском мосту, оно было возобновлено спустя 30 минут. Причины ограничения движения не назывались.