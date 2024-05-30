Более 15 тысяч фактов преступлений с весны 2022 года совершили ВСУ и киевские власти по отношению к мирным жителям Новороссии. Такие данные представляет Совет по правам человека. По словам, главы СПЧ Валерия Фадеева - Совет регулярно информирует международные структуры, дипмиссии, политиков, правозащитников и журналистов о нарушениях.

В Белгородской области, например, разрушено и или повреждено 18 тысяч квартир, 300 социальных объектов и около 200 промышленных объектов мирового назначения.

«Убито 175 человек, почти 800 ранено», - сказано в сообщении в в Telegram-канале.

Такие данные были озвучены в качестве ответа Госдепу США. Ранее официальный представитель Мэтью Миллер заявил, что в Белгороде якобы не осталось мирных жителей, а только финансовые объекты». Но Фадеев не особо рассчитывает на то, что информация о числе преступлений со стороны Украины будет «доведена до циника из Госдепа».