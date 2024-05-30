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Российского тяжелоатлета Албегова лишили медали Олимпиады 2012 года

Медаль передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну.
Ирина Егорова 2024-05-30 20:20:03
© Фото: imago sportfotodienst, Global Look Press

Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение лишить российского спортсмена Руслана Албегова  бронзовой медали Олимпиады 2012 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). О причине дисквалификации тяжелоатлета не сообщается.

Награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну. Спортсмен получит переданную медаль на церемонии в Олимпийском парке в Париже 9 августа.

Руслану Албегову 36 лет. Он выступает в весовой категории свыше 105 кг. Является двукратным чемпион мира. В 2020 году спортсмена за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали на четыре года (отсчет с 2017, к соревнованиям можно вернуться в конце 2021 года). 

#Спорт #награда #бронза #лишение #тяжелая атлетика #медаль #руслан албегов
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