Российского тяжелоатлета Албегова лишили медали Олимпиады 2012 года

Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение лишить российского спортсмена Руслана Албегова бронзовой медали Олимпиады 2012 года, сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК). О причине дисквалификации тяжелоатлета не сообщается.

Награду передадут южнокорейцу Чон Сан Гюну. Спортсмен получит переданную медаль на церемонии в Олимпийском парке в Париже 9 августа.

Руслану Албегову 36 лет. Он выступает в весовой категории свыше 105 кг. Является двукратным чемпион мира. В 2020 году спортсмена за нарушение антидопинговых правил дисквалифицировали на четыре года (отсчет с 2017, к соревнованиям можно вернуться в конце 2021 года).