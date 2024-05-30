В «Патриоте» показали уникальную передвижную «заправку» для вертолетов

На железнодорожной станции «Парк Патриот» полиция задерживает «поджигателя», из-за которого вспыхнуло купе проводника. Спасатели репетируют сценарий поджога вагона и его тушения пеной, которая способна усмирять самые высокие температуры. Экскурсию по экспозиции для иностранных гостей проводит сам глава МЧС Александр Куренков.

«Мы считаем, что Министерство чрезвычайных ситуаций - Министерство добра. Мы несем помощь людям. А на наших плечах находятся наши производители. Мы с огромным удовольствием предлагаем всю эту продукцию», - заявил глава МЧС РФ Александр Куренков.

Куренков также осмотрел технику в салоне - особо привлекли его внимание отечественный гусеничный вездеход, который может даже плавать по рекам и шлем для спасателей, который с помощью инфракрасных лучей позволяет увидеть человека в задымлении. Кстати, сам участник группы разработчиков шлема из Йемена и уже несколько лет живет в России, работает в академии МЧС. Говорит, не ожидал, что Александр Куренков подойдет к его стенду.

В этом году экспозицию посетили, в том числе, гости из Уганды и Бахрейна. Профильные специалисты в сфере гражданской обороны приезжают в «Патриот» за новыми знаниями.

«Высочайший уровень экипировки, оснащения машин скорой помощи. Продумано все, даже психологическая помощь людям, работа с ПТСР. Я по-настоящему восхищена и очень хотела бы, чтобы как можно больше стран посетили это мероприятие и увидели все сами. Я лично очень многое почерпнула для себя и увожу эти знания в свою страну», - призналась Министр по вопросам борьбы со стихийными бедствиям, ЧС и делам беженцев Уганды Лилиан Абер.

Российские спасатели представили и свои разработки в области искусственного интеллекта - в сезон паводков рек с помощью ИИ применяется система мониторинга. Ситуация на водоемах контролируется еще с зимы.

«При предупреждении разлива паводков осуществляется мониторинг активности, отслеживается траектория движения тайфунов. В соответствии с полученными данными заблаговременно наращиваются силы, проводятся превентивные мероприятия, при необходимости эвакуируется население», - объяснил директор Департамента оперативного управления МЧС России Анатолий Елизаров.

А на улице помимо пожарно-спасательной техники, привезли даже мобильную заправочную станцию для вертолетов и самолетов. Аналогов такой в мире нет и ее уже смогли опробовать на БАМе.

«Полтора года абсолютно автономно в полевых условиях, в условиях тайги при температуре зимой от минус 45 до плюс 25-30 летом, показала себя абсолютно идеально», - отметил конструктор Вячеслав Прошкин.

В любой труднодоступной местности, где нет стационарной заправки, разворачиваются огромные железные «ноги» для разгрузки резервуара. Открываются дверцы и заправить вертолет можно уже через 15 минут на любом холме. Выставка продлится до завтра, она открыта для всех желающих - гостей ждут экспозиции, посвященные науке, образованию, робототехническим комплексам и БПЛА, безопасности особо важных объектов, обеспечению комплексной безопасности в Арктическом регионе.