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Самолет с лопнувшей покрышкой приземлился в Шереметьево

На борту воздушного судна находятся 186 человек и семь членов экипажа.
Ян Брацкий 2024-05-30 18:18:43
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Пассажирский самолет, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

«Аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus 321 сообщением Самара - Москва. У воздушного судна предварительно лопнула покрышка на стойке шасси», - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, рейс SU 1213 совершил посадку в 18.11 по московскому времени. Борт приземлился штатно. Других подробностей инцидента не приводится.

#Москва #Самолет #самара #Шереметьево #посадка #шасси
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