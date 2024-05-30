Самолет с лопнувшей покрышкой приземлился в Шереметьево

Пассажирский самолет, следующий рейсом Самара - Москва, готовится к экстренной посадке в столичном аэропорту Шереметьево.

«Аэропорт Шереметьево готовится принять Airbus 321 сообщением Самара - Москва. У воздушного судна предварительно лопнула покрышка на стойке шасси», - сообщили РИА Новости в экстренных службах.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, рейс SU 1213 совершил посадку в 18.11 по московскому времени. Борт приземлился штатно. Других подробностей инцидента не приводится.