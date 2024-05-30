В РСТ рассказали об отказах в выезде за рубеж из-за ошибок в паспорте

В последнее время участились случаи, когда граждане не выпускали за рубеж с ошибками, неточностями, несоответствиями в заграничных паспортах из-за того, что в прошлом году были внесены поправки в Федеральный закон о порядке выезда и въезда в РФ и нормативы об изъятии недействительных заграничных паспортов. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов. Однако, это инциденты не носят массового характера, просто единичные случаи становятся публичными.

«Расхождение данных с информационной системой миграционной службы заключается связано с ошибками в написании фамилий, мест рождения, города, региона. Эти ошибки были и раньше, но они не приводили к тому, что граждан не выпускали за рубеж и изымали заграничные паспорта. Им настоятельно рекомендовали впоследствии поменять паспорт и исправить недочеты. Сейчас новые нормативы действуют, соответственно инспектор пограничной службы обязан изъять паспорт, если он является недействительным», - прокомментировал эксперт.

Чтобы не потерять деньги со своего тура, Мохов посоветовал гражданам самостоятельно проверить очевидные ошибки в паспорте.

«У нас был случай, когда турист в течение трех лет выезжал с загранпаспортом с названием города «ермь» вместо «Пермь». Или уже легендарный случай с Ямало-Немецким АО. Если вы видите такого рода ошибки в паспортах, необходимо обратиться в орган, которые выдавал паспорт, они обязаны выдать вам новый, в течение 10 дней без уплаты госпошлины», - дал инструкцию представитель РСТ.

Даже если 2-3 года назад россияне могли выезжать с «ошибочным паспортом», то сейчас с этим могут возникнуть проблемы именно потому, что в силу вступили новые законы и поправки, подчеркнул Мохов.

«Необходимо проявить должную осмотретильность и проверить написание фамилий, города, региона, даты рождения детей, которые часто путают, если в семье их несколько», - перечислил вице-президент.

По его словам, обязанность иметь достоверный надлежащим способом оформленный документ лежит полностью на гражданине, это не входит в зону проверок туркомпаний. Убедиться в достоверности своих заграничных паспортов должен путешественник самостоятельно, добавил эксперт.