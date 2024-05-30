«Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-27» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане.

Как сообщили в Центре управления полетами, запуск ракеты выполнен сегодня с пусковой площадки №31 стартового комплекса «Восток». Выведение корабля на орбиту будет осуществлено через девять минут. Продолжительность полета составит 50 часов 4 минуты.

Сближение с МКС состоится через двое суток, а на субботу в 14.47 по столичному времени запланирована стыковка с модулем «Поиск». На орбите космический грузовик пробудет в течение 173 суток.

«Прогресс» должен доставить свыше двух с половиной тонн грузов. На станцию прилетит 1 290 килограммов аппаратуры и оборудования, укладок для научных экспериментов, одежды, питания, медицинских средств и средств гигиены. Среди грузов - 754 килограмма топлива, 420 килограммов воды, а также 40 килограммов азота для пополнения атмосферы МКС.