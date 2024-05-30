Здание Третьяковки на Кадашевской набережной открыли для посетителей

Новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной открыли для посетителей. Туда можно войти по бесплатным билетам.

Здание с образами знаменитых картин на фасадах строили почти 30 лет. Первый камень в его основание заложили в 1995 году. Проект был готов в 2007-м, но в 2013-м сделали новый и вырыли котлован.

В новом корпусе Третьяковской галереи есть экспозиционные и выставочные пространства с видами на Москву-реку и Кремль, конференц-зал для кинопоказов и концертов. Есть сувенирный магазин и кафе.

«Наверное, можно сказать, что с этой стороны реки это лучшая видовая точка», - рассказала «Звезде» первый заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Шаршавицкая.

Позже в здании откроют самые современные реставрационные мастерские, рассказала она.

Сейчас на первом этаже открыта экспозиционная зона с двумя мультимедийными инсталляциями - «Азбука Третьяковской галереи» и «География Третьяковской галереи», а также экспозиция «Это музей».