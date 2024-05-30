Операторы FPV-дронов ударили по опорникам ВСУ на Донецком направлении

Операторы ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство показало, как происходит сборка коптеров. В мастерских инженеры восстанавливают трофейные дроны, а также разрабатывают и конструируют собственные.

«На 3D-принтере печатаем устройство для двойного сброса, которое крепится к корпусу FPV-дрона и несет на себе два снаряда. Сбрасывает последовательно сначала один и второй снаряд для более эффективного поражения целей», - пояснил инструктор БПЛА с позывным Рубик.

Также на видео Минобороны показывается запуск дронов и демонстрируется полет. Оператор в специальных очках, на которые транслируется видео, управляет БПЛА с помощью пульта. На кадрах «от первого лица» видно, как FPV-дрон влетает в цель, после чего запись обрывается. Также момент удара с последующей детонацией зафиксировала камера другого беспилотника.

Отработав по цели, операторы БПЛА оперативно сменили позиции, чтобы не стать жертвой ответного удара.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.