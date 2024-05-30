МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы FPV-дронов ударили по опорникам ВСУ на Донецком направлении

Выполнив задачу, операторы сменили свои стартовые позиции, когда их заметили вражеские беспилотники.
2024-05-30 11:52:37
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы ударных FPV-дронов «Южной» группировки войск нанесли удары по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Ведомство показало, как происходит сборка коптеров. В мастерских инженеры восстанавливают трофейные дроны, а также разрабатывают и конструируют собственные.

«На 3D-принтере печатаем устройство для двойного сброса, которое крепится к корпусу FPV-дрона и несет на себе два снаряда. Сбрасывает последовательно сначала один и второй снаряд для более эффективного поражения целей», - пояснил инструктор БПЛА с позывным Рубик.

Также на видео Минобороны показывается запуск дронов и демонстрируется полет. Оператор в специальных очках, на которые транслируется видео, управляет БПЛА с помощью пульта. На кадрах «от первого лица» видно, как FPV-дрон влетает в цель, после чего запись обрывается. Также момент удара с последующей детонацией зафиксировала камера другого беспилотника.

Отработав по цели, операторы БПЛА оперативно сменили позиции, чтобы не стать жертвой ответного удара.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #МО РФ #СВО #FPV-дрон
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 