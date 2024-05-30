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После подрыва поезда в Крыму по нему собирались нанести ракетный удар

Планировалось несколько диверсий на железной дороге, сообщили задержанные.
Владимир Рубанов 2024-05-30 10:49:33
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Задержанные в Крыму диверсанты рассказали, что по замыслу Киева после взрыва на железной дороге по этому месту планировали нанести ракетный удар. Об этом один из них рассказывает на видео, предоставленных ЦОС ФСБ.

«Заложить под рельсы взрывчатку, взорвать, остановить поезд. И после будет нанесен ракетный удар», - рассказал он.

Другой завербованный Главным управлением разведки Украины крымчанин сообщил, что планировалось несколько подрывов на железнодорожных путях. А ракетный удар собирались нанести по остановившимся составам.

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму пятерых местных жителей, которые по заданию ГУР Минобороны Украины планировали совершить теракты и диверсии на железной дороге в Крыму. Они передавали Киеву информацию о российских военных и инфраструктурных объектах, перевозили взрывчатку и выполняли другие задания.

У задержанных нашли взрывные устройства и оружие. Возбуждены уголовные дела.

#в стране и мире #Крым #диверсии #ФСБ РФ #Задержание #теракты #ГУР Украины
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