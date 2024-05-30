МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Турция запустила серийное производство собственного танка Altay

Ожидается, что новый танк придет на смену немецким Leopard и американским M60, уже идут переговоры о поставках турецкой боевой машины в другие страны.
Елизавета Кондрикова 2024-05-30 00:46:27
© Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency Globallookpress

Турция запустила серийное производство собственного танка Altay, который, как ожидается, заменит иностранные танки Leopard и M60 и станет основой боевой техники турецкой армии. Об этом заявил руководитель секретариата оборонной промышленности страны Халук Гергюн.

«Мы приступили к серийному производству нашего национального танка Altay. Есть страны-партнёры, которые тоже хотели бы его использовать», - сказал Гергюн в эфире телеканала TRT.

В настоящее время Анкара ведет переговоры по вопросу поставок собственного танка другим странам, пишет Life.

Впервые танк был представлен турецкой армии в 2023 году, с тех пор специалисты обновили боевую машину - усовершенствовали систему обнаружения целей и прицеливания, улучшили лазерный дальномер, внедрили усиленное бронирование.

Производство боевой машины ведется крупнейшими ВПК страны, в дальнейшем планируется использовать турецкие комплектующие - в частности заменить двигатель компании Hyundai турецким мотором от ВМС.

#производство #танк #Турция #боевая машина #ВС Турции #танк altay
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 