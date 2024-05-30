Турция запустила серийное производство собственного танка Altay, который, как ожидается, заменит иностранные танки Leopard и M60 и станет основой боевой техники турецкой армии. Об этом заявил руководитель секретариата оборонной промышленности страны Халук Гергюн.

«Мы приступили к серийному производству нашего национального танка Altay. Есть страны-партнёры, которые тоже хотели бы его использовать», - сказал Гергюн в эфире телеканала TRT.

В настоящее время Анкара ведет переговоры по вопросу поставок собственного танка другим странам, пишет Life.

Впервые танк был представлен турецкой армии в 2023 году, с тех пор специалисты обновили боевую машину - усовершенствовали систему обнаружения целей и прицеливания, улучшили лазерный дальномер, внедрили усиленное бронирование.

Производство боевой машины ведется крупнейшими ВПК страны, в дальнейшем планируется использовать турецкие комплектующие - в частности заменить двигатель компании Hyundai турецким мотором от ВМС.