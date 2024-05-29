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Горемыкин обратился к юнармейцам с поздравлением от главы Минобороны

Форум «Юнармии» завершился в Московской области.
2024-05-29 09:39:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Подмосковье завершился форум юнармейцев. Его лозунг в этом году - «От смелых поступков к новым делам». Приехавших со всей страны участников поздравил министр обороны Андрей Белоусов. Текст обращения главы военного ведомства зачитал его заместитель Виктор Горемыкин.

«За восемь лет со дня образования "Юнармии" проведены тысячи акций, соревнований и конкурсов, экспедиций и смен в юнармейских лагерях. Юнармейцами покорен Северный полюс, Эльбрус, исследованы исторические объекты Крыма и другие места нашей необъятной Родины - России», - сказал он.

Юнармейцы активно поддерживают наших военных, которые выполняют задачи в зоне СВО. Именно лидеры молодежного движения придумали проект «Письмо солдату». Весточки на передовую полетели из разных уголков страны.

«Юнармия» объединяет больше полутора миллионов молодых людей. И число полезных, важных патриотических проектов, как и участников движения, которые их претворяют в жизнь, с каждым годом только растет. В конце церемонии юнармейцев поздравил и начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный. Он подвел итоги работы за восемь лет существования движения и обозначил цели на ближайшую пятилетку.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #юнармия #форум #молодежь #обращение #Виктор Горемыкин #Андрей Белоусов
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