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Посла Мексики пригласили в МИД России из-за недопуска россиян на рейсы

Россияне сталкиваются с отказами в посадке на авиарейсы в Мексику из Стамбула.
Владимир Рубанов 2024-05-29 06:18:38
© Фото: Alex Dalton Eyepix Group, Global Look Press

Посла Мексики в Москве Вильегаса Мехиаса пригласили в МИД России из-за частых случаев необоснованных отказов российским гражданам во въезде в эту страну. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

Российские дипломаты заявили Мехиасу, что нужно принять меры для того, чтобы исключить такие случаи. Возникшие проблемы не должны влиять на возрастающий туристический поток россиян в Мексику.

Проблемы российских туристов, которым отказывают в посадке на авиарейсы в Мексику из Стамбула, является приоритетной для МИД, заявил Климов. По его словам, ситуация находится на особом контроле генконсульства России в Стамбуле и посольства России в Мексике.

Российские туристы начали сталкиваться с отказами в посадке на авиарейсы в Мексику из Стамбула в первые месяцы 2024 года. Были случаи, когда представители авиакомпании мотивировали такой отказ недостаточным туристическим опытом россиян.

Российское посольство направляло ноту в МИД Турции из-за таких отказов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам учитывать риски при планировании поездок в Мексику. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что США оказывают давление на власти латиноамериканской страны из-за российских туристов.

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