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ВАИ в зоне СВО поздравила водителей с Днем военного автомобилиста

Шоферам вручили памятки с исторической справкой о появлении праздника.
2024-05-29 07:22:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции на одной из оживленных магистралей в Луганской Народной Республике сотрудники Военной автомобильной инспекции Центрального военного округа поздравили военных водителей с их профессиональным праздником - Днем военного автомобилиста. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Инспекторы ВАИ поздравляли военнослужащих, которых остановили для плановой проверки документов. Кроме теплых поздравительных слов, инспекторы вручили каждому водителю памятку с исторической справкой о появлении праздника.

В Минобороны России отметили, что военные водители были очень удивлены проведенной акцией. Они выразили слова благодарности инспекторам ВАИ.

Напомним, День военного автомобилиста, учрежденный приказом МО РФ №100 от 24 февраля 2000 года, празднуется 29 мая. В этот же день в 1910 году в Санкт-Петербурге создали первую учебную автомобильную роту, основной задачей которой стала подготовка специалистов для автомобильных частей русской армии.

День военного автомобилиста - это профессиональный праздник не только военнослужащих Автомобильных войск России, но и всех военных, кто по долгу службы управляет каким-либо транспортным средством.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #праздник #ЛНР #день военного автомобилиста #МО РФ #поздравление
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