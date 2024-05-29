Звезда фильма «Любовь и голуби» попал в больницу из-за переутомления

Госпитализированный в больницу Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал «Звезде» о своем самочувствии. По словам звезды фильма «Любовь и голуби», он очень устал. Всему виной интенсивный рабочий график, уточнил актер.

«Ерунда. От усталости все. Сейчас уже нормально. Усталость сильная просто. Завтра я уже буду работать. Я пять ночей не спал, ездил по Дальнему Востоку, Приморью», - рассказал Михайлов.

Михайлов госпитализирован в больницу города Читы. По предварительным данным, у 79-летнего актера диагностировали пневмонию. В столицу Забайкальского края Михайлов прибыл на церемонию открытия международного кинофестиваля. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Александр Михайлов - актер театра и кино, режиссер, педагог и общественник. Кинозритель полюбил его после ролей в таких фильмах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Мужики», «Через тернии к звездам» и прочим.