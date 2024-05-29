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Звезда фильма «Любовь и голуби» попал в больницу из-за переутомления

Сейчас врачи оказывают актеру Александру Михайлову всю необходимую помощь.
Ян Брацкий 2024-05-29 20:44:50
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Госпитализированный в больницу Народный артист РСФСР Александр Михайлов рассказал «Звезде» о своем самочувствии. По словам звезды фильма «Любовь и голуби», он очень устал. Всему виной интенсивный рабочий график, уточнил актер.

«Ерунда. От усталости все. Сейчас уже нормально. Усталость сильная просто. Завтра я уже буду работать. Я пять ночей не спал, ездил по Дальнему Востоку, Приморью», - рассказал Михайлов.

Михайлов госпитализирован в больницу города Читы. По предварительным данным, у 79-летнего актера диагностировали пневмонию. В столицу Забайкальского края Михайлов прибыл на церемонию открытия международного кинофестиваля. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Александр Михайлов - актер театра и кино, режиссер, педагог и общественник. Кинозритель полюбил его после ролей в таких фильмах как «Одиноким предоставляется общежитие», «Мужики», «Через тернии к звездам» и прочим.

#александр михайлов #актер #госпитализация #наш эксклюзив #Любовь и голуби
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