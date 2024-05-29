Место попадания снаряда в Киевском районе Донецка сняли на видео

Мощный взрыв прогремел в Киевском районе Донецка, передает корреспондент «Звезды» с места. Предположительно, для удара могла использоваться американская РСЗО HIMARS.

Как утверждается, атаке подверглась территория рядом с жилыми кварталами. Над местом происшествия поднимается столб дыма.

В местных пабликах сообщили, что в результате произошедшего в Киевском районе пострадал один человек. Медики зафиксировали у него осколочные ранения.

Следует отметить, что в настоящий момент официальных данных о пострадавших и разрушениях от властей не поступало.