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Семьи погибших участников СВО смогут одновременно получать две пенсии

Выплата будет назначена не только на ребенка, но и на супругу погибшего, если она не вступила в повторный брак и ухаживает за детьми младше 23 лет.
Ирина Егорова 2024-05-29 19:10:50
© Фото: Alexander LegkyGlobal Look Press, Global Look Press

Семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) будут получать двойную пенсию по потере кормильца. Она будет назначена и ребенку, и супруге погибшего. Это следует из документа, который подписал президент России Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации. 

«Супруги погибших военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак», - сказано в тексте.

Отмечается, что супруге будет начисляться пенсия, если они ухаживают за детьми до 23 лет, которые также получают пенсию по потере кормильца. При этом без разницы проходил ли погибший военный службу по призыву или участвовал в добровольческих формированиях. Закон вступает в силу с 1 января 2025 года. 

Напомним, что семьям погибших бойцов на СВО положен широкий перечень льгот: начиная от пособий и соцподдержки, заканчивая особыми условиями на ипотеку и налоговые вычеты. Также предусмотрена единовременная выплата для погибших участников спецоперации в размере пять миллионов рублей. Если военный получит увечья, то получит три миллиона рублей.

#дети #Владимир Путин #пенсия #потеря кормильца #выплата #документ #СВО
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