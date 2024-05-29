Автоэксперт Васильев раскритиковал идею «лежачих полицейских» для СИМ

Внедрение в инфраструктуру города «лежачих полицейских» для электросамокатов автоэксперт Егор Васильев назвал весьма спорной. Он объяснил, что размер у СИМ может быть разным и невозможно подобрать универсальную геометрию ограничителя, чтобы это случайно не закончилось трагедией.

«Чем меньше диаметр колеса, тем серьезнее проблемы водитель испытывает при наезде даже на маленькие препятствия. Окажутся ли они ("лежачие полицейские") позитивным фактором, влияющим на безопасность? Не уверен», - сказал он в разговоре со «Звездой».

При этом эксперт отметил, что водитель электросамоката с таким же успехом, как и водитель автомобиля, может объезжать «лежачие полицейские» по обочине или в зоне движения пешеходов.

Также Васильев сказал, что начать нужно с организации транспортной сети и инфраструктуры для самокатов. Зачастую дорожки для СИМ резко заканчиваются, и как ими правильно пользоваться, неясно. Также он часто является свидетелем ситуации, когда сами пешеходы нарушают правила и идут в зоне для движения электросамокатов.

«Это вопрос взаимный, кто больше виноват - самокатчики или пешеходы, но та и другая сторона активно участвуют в создании проблем, это точно. Тут скорее вопрос не юридический, сколько культурный. Люди должны научиться управлять средствами индивидуальной мобильности, чтобы это не вызывало проблем у остальных», - заключил эксперт.

Ранее Институт исследования современной политики обратился в МВД с просьбой установить «лежачие полицейские» для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в России. Таким образом они хотят снизить аварийность и отмечают, что ограничение скорости до 25 км/ч хорошо себя показало.