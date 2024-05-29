На летних верандах с 1 июня разрешили продавать алкоголь

С 1 июня 2024 года в России разрешена торговля алкогольными напитками в летних кафе. Закон об этом подписал Владимир Путин.

До сих пор закон о регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещал продавать спиртное в сезонных верандах и кафе. Теперь можно это делать на верандах и в летних двориках, которые являются частью стационарного ресторана или кафе. У ресторана или кафе должна быть лицензия.

В Госдуме пояснили, что закон принят по обращениям рестораторов, которые указывали на множество конфликтных ситуаций, связанных с этим запретом, сообщает ТАСС. При этом в некоторых регионах продавать спиртное на летних верандах разрешено - например, в Москве.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях установлен переходный период до 1 января 2026 года. Там пока не будут применять некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также торговле спиртным в заведениях общественного питания.