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На летних верандах с 1 июня разрешили продавать алкоголь

Спиртное могут продавать кафе и рестораны, у которых есть лицензия на это.
Владимир Рубанов 2024-05-29 14:29:19
© Фото: Belkin Aleksey news.ru, Global Look Press

С 1 июня 2024 года в России разрешена торговля алкогольными напитками в летних кафе. Закон об этом подписал Владимир Путин.

До сих пор закон о регулировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещал продавать спиртное в сезонных верандах и кафе. Теперь можно это делать на верандах и в летних двориках, которые являются частью стационарного ресторана или кафе. У ресторана или кафе должна быть лицензия.

В Госдуме пояснили, что закон принят по обращениям рестораторов, которые указывали на множество конфликтных ситуаций, связанных с этим запретом, сообщает ТАСС. При этом в некоторых регионах продавать спиртное на летних верандах разрешено - например, в Москве.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях установлен переходный период до 1 января 2026 года. Там пока не будут применять некоторые требования к розничной продаже алкоголя, а также торговле спиртным в заведениях общественного питания.

#Москва #Алкоголь #кафе #закон #лицензия #рестораны #регулирование
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