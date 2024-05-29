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Су-25 ударили ракетами по технике и живой силе ВСУ

В результате выполнения полетного задания уничтожена специальная техника и живая сила противника.
2024-05-29 13:07:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне ответственности группировки войск «Восток» штурмовики Су-25 сорвали ротацию киевских формирований, сообщает Министерство обороны РФ.

Разведка выявила специальную технику и живую силу ВСУ и передала координаты целей. Экипажи выпустили неуправляемые ракеты по противнику.

Поражая цели, штурмовики отстреляли тепловые ловушки. Выполнив задачи, самолеты вернулись на аэродром. Все снаряды ракеты точно в цель, об этом доложил передовой авиационный наводчик.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В войсках получил прозвище «Грач».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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