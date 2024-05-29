Министр обороны направил телеграммы бригадам, участвующим в СВО

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, участвующим в специальной операции. Глава военного ведомства, в частности, отметил 35-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Волгоградско-Киевскую ордена Ленина, Краснознаменную, орденов Суворова и Кутузова II-й степени бригаду. Ее личный состав выполняет задачи на самых сложных направлениях СВО.

Сейчас бойцы уверенно продвигаются вперед, мужественно решают задачи на Красноармейском направлении, вытесняя противника за пределы границ Донецкой Народной Республики. Ранее они освободили от националистов населенный пункт Архангельское.

Четверо военнослужащих бригады были удостоены звания Героя Российской Федерации. 13 995 бойцов награждены ведомственными знаками отличия и государственными наградами.

Кроме того, Андрей Белоусов поздравил личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением Архангельского. В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих соединения противник отступил, понеся большие потери.

В ходе спецоперации бригада выполняет задачи на самых сложных участках. Образцом отваги и мужества является успешное выполнение задач личным составом соединения под Волновахой, Верхнеторецким, Новоселовкой и Троицким.

«В результате профессиональных и решительных действий военнослужащих освобождено 15 населённых пунктов, противник понёс существенные потери», - отмечается в телеграмме.

Сейчас бригада успешно решает боевые задачи на Красноармейском направлении. 1456 ее бойцов удостоены государственных наград и ведомственных знаков отличия.

Министр обороны поздравил с освобождением Нетайлово в ДНР и 9-ю отдельную гвардейскую мотострелковую Мариупольско-Хинганскую бригаду. Ее личный состав также освободил Равнополь, Новоселку и другие населенные пункты Запорожской области.

Отмечается, что трое военнослужащих бригады удостоены звания Героя России, а двое – Героя Донецкой Народной Республики. Государственными наградами и ведомственными знаками отличия награждены более 2300 бойцов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.