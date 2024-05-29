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Расчет «Гиацинта» накрыл засевших в лесу украинских минометчиков

Перемещение расчетов и орудий противника обнаружила разведка с помощью БПЛА.
2024-05-29 11:27:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемой пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Север» накрыл огнем засевших в лесу украинских минометчиков. Об этом пишет Министерство обороны России, сопроводив сообщение видеокадрами.

На записи показано, как артиллеристы производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Буксируемая пушка спрятана в растительности и накрыта навесом. При выстреле вспышка пламени озаряет пространство вокруг, из-за отдачи орудие откатывается назад, открывается затвор, вылетает гильза, после чего ствол возвращается в исходное положение.

За передвижением украинских боевиков днем и ночью следят с помощью беспилотников. Координаты передаются артиллеристам, после чего по противнику ведется огонь.

В описании сказано, что артиллеристы при выполнении боевых задач уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и технику противника. Также расчеты ведут контрбатарейную борьбу и бьют по тыловым районам противника, не давая ему развить наступление и закрепиться на передних рубежах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #СВО #Гиацинт-Б
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