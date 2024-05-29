ВСУ сбросили с дронов взрывчатку на дома в Теткино Курской области

Украинские военные минувшей ночью сбросили с двух беспилотников взрывчатку на жилые дома в поселке Теткино Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он уточнил, что в результате атаки националистов пострадавших нет. Однако без последствий не обошлось - произошли пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже, передает «360».

Силами экстренных служб и добровольных пожарных дружин возгорания удалось ликвидировать. Смирнов пообещал, что местным жителям окажут помощь в возмещении ущерба.

«Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте имущества», - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что один из дронов удалось сбить российским военнослужащим. Врио главы региона выразил благодарность бойцам, пожарным и дружинникам.