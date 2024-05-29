Д-30 разгромили укрепления и боевиков ВСУ на Донецком направлении

Расчеты буксируемых орудий Д-30 разгромили укрепления ВСУ и уничтожили украинских националистов на Донецком направлении. Кадрами боевой работы артиллеристов «Южной» группировки войск поделилось Минобороны России.

На записи видно, что расчет тщательно замаскировал орудие, спрятав между деревьями. Перед началом работы военнослужащие снимают закрывавшие гаубицу ветви и маскировочную сеть.

Показан процесс заряжания орудия. Заряжающий поочередно укладывает на лоток снаряд и гильзу с зарядом, затвор каморы закрывается. К спусковому рычагу привязана веревка. Стреляющий стоит позади на безопасном расстоянии и резким движением дергает веревку, приводя в действие механизм, в результате производится выстрел. Во время стрельбы ствол откатывается назад и возвращается на свое место, а гильза вылетает из каморы и падает на землю.

Помогают артиллеристам беспилотники, которые передают координаты, после чего по противнику наносится удар. Также камера БПЛА фиксирует результаты попадания. Огневые задачи артиллеристам поступают регулярно. Боевая работа чаще всего ведется 122-мм осколочными и осколочно-фугасными снарядами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.