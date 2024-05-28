Прокуратура Украины показала разрушенный терминал аэропорта Запорожья

Генпрокуратура Украины подтвердила данные о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ города Запорожье, сообщает «360». Это случилось 25 мая, указали в пресс-службе.

В этом здании ВСУ хранили оружие и боеприпасы, сообщил ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. После начала спецоперации на Украине гражданская авиация не использовала этот аэропорт.

Генпрокуратура Украины опубликовала фото поврежденного терминала. По нему видно, что основные разрушения пришлись на центральную часть здания.

Аэропорт Запорожья был международным. Здание нового терминала строили с конца 2017 года. Оно открылось в октябре 2020-го.