Гид Шустров рассказал о новых правилах для инструкторов-проводников

Новые правила работы инструкторов-проводников позволят отделить профессиональных горных гидов от тех людей, кто недостаточно квалифицирован, чтобы отвечать за безопасность туристов, рассказал «Звезде» президент Ассоциации горных гидов России Алексей Шустров.

До сих пор горные гиды могли работать без прохождения аттестации. С 1 июля это будет запрещено. Данные об инструкторах-проводниках включат в единый федеральный реестр. Горным гидам придется пройти переаттестацию не позднее 1 октября 2026 года.

Изменения коснутся работы инструкторов-проводников, которые организуют отдых на лыжах и сноубордах на неподготовленных трассах, а также занимаются альпинизмом и горным туризмом, объяснил президент Ассоциации горных гидов России.

«Таких гидов сейчас много, но они разные по уровню готовности к работе. В популярных местах вроде Эльбруса есть огромное количество людей, которые два-три раза сходили и объявляют себя гидами», - говорит Шустров.

Новые правила дают возможность проверить и аттестовать людей, работа которых связана с жизнью и безопасностью туристов.

«Наша Ассоциация горных гидов России для того и создавалась, чтобы давать правильное образование людям. Мы уже провели много курсов. Сейчас мы совместно с Федерацией альпинизма России и спортивного туризма будем проводить аттестацию. В конце июня уже проведут первую аттестацию», - рассказал президент Ассоциации горных гидов России.

На этом этапе новые правила работы горных гидов прямо на цену отдыха не повлияют, считает Шустров.