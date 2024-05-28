Bild: жены Макрона и Штайнмайера посмеялись на мемориале в ФРГ

Фото смеющихся первых леди Франции и Германии Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер на фоне стел мемориала в память жертв холокоста в Берлине вызвало раздражение, пишет Bild.

Во второй день своего государственного визита в Германию Эмманюэль Макрон и его жена Брижит возложили венок к мемориалу жертвам холокоста в Берлине. Они прошли через поле стел и провели экскурсию по музею. Французов сопровождали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и его супруга Эльке Бюденбендер.

После посещения музея Брижит Макрон и Эльке Бюденбендер попали на фото смеющимися на фоне стел. Этот момент вызвал недоумение в прессе. На неуместное веселье указала, в частности, британская Daily Mail.

Глав государств и их жен сопровождала немецко-французская пара Кларсфельд. Юрист и журналист посвятили свою жизнь преследованию скрывающихся нацистов и памяти жертв Холокоста.

Макрон приехал с трехдневным визитом в ФРГ. Во вторник он встретится с канцлером Олафом Шольцем.