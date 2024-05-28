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FPV-дроны группировки «Днепр» разбили блиндаж ВСУ севернее Работино

Ударные дроны атакуют указанные разведчиками цели или ведут «свободную охоту».
2024-05-28 06:48:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет ударных FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» атаковал блиндаж и живую силу ВСУ севернее поселка Работино в Запорожской области. Кадры боевой работы бойцов показало Минобороны России.

На этом участке один расчет применяет не меньше 40 ударных дронов в неделю. Большая часть из них поражает живую силу и технику ВСУ. Беспилотники работают на дистанциях от 5 до 20 километров. Они атакуют указанные разведчиками цели или те, что выявляют сами во время полета.

«Когда пилот «Мавика» (разведывательный беспилотник - прим. ред.) обнаруживает цель, мы сразу же взлетаем, подлетаем к цели и начинаем пикирование. Бывает, что ведем свободную охоту по поиску техники или живой силы противника», - говорит старший пилот ударных FPV-дронов с позывным «Хазар».

Видео иллюстрирует, как наши военные готовят коптеры к взлету, выводят их на цель и наносят по ней удар.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #запорожская область #Ударные дроны #FPV-дроны #Работино #группировка войск «Днепр» #бсепилотники
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