В Санкт-Петербурге 8 и 9 июня впервые отметят День Летнего сада

В этом году Летнему саду в Санкт-Петербурге исполняется 320 лет. Спустя год после строительства города его заложил Петр I. Он захотел создать сад, который не уступал бы по красоте лучшим европейским паркам того времени. Для императора это было не только место отдыха, но и огород. Царь любил подавать к столу «курьезные» травы и заморские диковинки.

Сейчас в саду растут именно те культуры, которые высаживали еще во времена Петра I. Есть и картошка, которую император первым привез в Россию. Правда, питаться ей тогда был готов только он. Крестьяне считали ее отравой и называли «чертовым яблоком». В знаменитых тенистых аллеях Летнего сада до сих пор растут и дубы петровского времени.

О фонтанах, аллеях и знаменитой ограде Летнего сада писали Анна Ахматова, Иосиф Бродский и Александр Пушкин, для которого это место было источником вдохновения.

«Пушкин говорил: Летний сад мой огород. Я иду сюда, надевая халат и тапки, я иду сюда, и здесь после обеда я сплю, читаю и пишу. Это мой дом», - рассказывает директор Государственного Русского музея Алла Манилова.

8 и 9 июня здесь впервые устроят масштабный праздник «День Летнего сада», приуроченный к дням рождения Александра Пушкина и Петра I. К юбилею сада подготовили программу из сотни событий - от выступлений звезд Мариинского театра до мастер-классов для детей. И праздник этот станет ежегодным.

Гулять по Летнему саду простым горожанам разрешили только после смерти Петра I. Сделать это можно было только в выходные дни и тогда, когда императоров не было в столице. Был строгий дресс-код. Нельзя было посещать сад в сером кафтане и с бородой. Теперь же гулять по самому знаменитому саду Санкт-Петербурга можно практически без ограничений.