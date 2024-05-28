ПВО сбила авиабомбу «Хаммер» над Белгородской областью

Минобороны сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории России. В этот раз ВСУ применили управляемую авиационную бомбу «Хаммер» французского производства и реактивную систему залпового огня «Ольха».

«Дежурными средствами ПВО одна управляемая авиационная бомба "Хаммер" и один реактивный снаряд РСЗО "Ольха" уничтожены над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее в своем Telegram-канале написал о воздушной тревоге на территории всей области. Жителей он призвал не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами. Это могут быть коридоры, ванная, туалет и кладовые.

Тех горожан, которых сирена воздушной тревоги застала на улице, Гладков призвал срочно спуститься в бомбоубежище.