Мужчина, который насмерть переехал свою возлюбленную, арестован

Жителя Подмосковья, который накануне насмерть переехал свою сожительницу на машине, когда она решила с ним расстаться, арестовали.

Под стражей мужчина пробудет до 26 июля, сообщает «360». Обвиняемый не признал вину. У пары осталось двое несовершеннолетних детей.

Трагедия произошла 26 мая недалеко от кафе на Минском шоссе. Житель Можайска умышленно сбил свою возлюбленную, а потом продолжил так ехать, пока не впечатал жертву в деревянную постройку. Пострадавшая скончалась в реанимации от множественных переломов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.