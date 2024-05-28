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Мужчина, который насмерть переехал свою возлюбленную, арестован

Пара поругалась, и женщина решила расстаться со своим спутником. После чего он переехал ее на машине и впечатал в деревянную постройку. Позже пострадавшая скончалась в реанимации.
Ирина Егорова 2024-05-28 18:46:49
© Фото: mosoblproc, Telegram © Видео: mosoblproc, Telegram

Жителя Подмосковья, который накануне насмерть переехал свою сожительницу на машине, когда она решила с ним расстаться, арестовали.

Под стражей мужчина пробудет до 26 июля, сообщает «360». Обвиняемый не признал вину. У пары осталось двое несовершеннолетних детей.

Трагедия произошла 26 мая недалеко от кафе на Минском шоссе. Житель Можайска умышленно сбил свою возлюбленную, а потом продолжил так ехать, пока не впечатал жертву в деревянную постройку. Пострадавшая скончалась в реанимации от множественных переломов. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

 

#в стране и мире #арест #можайск #суд #машина #стража
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