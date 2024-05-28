В России ГИБДД вновь переименовали в Госавтоинспекцию

В России вновь переименовали ГИБДД в Госавтоинспекцию, вернув организации название 90-летней давности. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», - цитирует его РИА Новости.

Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1930-х годах и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. Позднее она была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). В начале 2000-х Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными. Организацию несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских.