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В России ГИБДД вновь переименовали в Госавтоинспекцию

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов, в начале 2000-х аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными.
Ирина Егорова 2024-05-28 17:50:00
© Фото: Petrov Sergeynews.ru, Global Look Press

В России вновь переименовали ГИБДД в Госавтоинспекцию, вернув организации название 90-летней давности. Об этом заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали», - цитирует его РИА Новости.

Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) была учреждена в 1930-х годах и вела надзор за безопасностью дорожного движения до 1998 года. Позднее она была переименована в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения (ГИБДД). В начале 2000-х Владимир Путин издал указ, согласно которому аббревиатуры ГИБДД и ГАИ считались равнозначными. Организацию несколько раз переименовывали ради улучшения имиджа дорожных полицейских.

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