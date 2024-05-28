Ми-8 аварийно сел в Мурманской области

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Мурманской области. По данному факту Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку.

«28 мая 2024 года вертолет Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, вертолет летел на турбазу из села Ловозеро. В результате инцидента никто не пострадал. Вероятной причиной случившегося могла стать неисправность двигателя.

На борту воздушного судна находились семь человек, включая трех членов экипажа. Для их эвакуации с места вынужденной посадки вылетел аварийно-спасательный отряд.