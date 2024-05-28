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В Иркутске распыляют сорбент после разлива нефтепродуктов в Ангару

Жителей города призвали не набирать воду из реки и не пить ее.
Анна Назайкина 2024-05-28 15:51:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасатели распыляют сорбент после того, как нефтепродукты из понтона попали в Ангару в Иркутске. Об этом «Звезде» сообщили в экстренных службах.

Кроме того, в нашем распоряжении оказались кадры работы специалистов. Сейчас последствия происшествия устраняет Забайкальский центр аварийно-спасательных и экологических технологий.

В понедельник, 27 мая, рядом с Речным портом затонул понтон, находившийся на консервации. За этим последовала утечка нефтепродуктов.

Излив удалось остановить, но местных жителей попросили не набирать и не пить воду из реки. Нефтепродукты собирают с помощью специальных заграждений.

На месте находились сотрудники администрации города, правоохранители, сотрудники рыбоохраны и прокуратуры.

#иркутск #Ангара #Река #наш эксклюзив #разлив нефтепродуктов #сорбент
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