В Иркутске распыляют сорбент после разлива нефтепродуктов в Ангару

Спасатели распыляют сорбент после того, как нефтепродукты из понтона попали в Ангару в Иркутске. Об этом «Звезде» сообщили в экстренных службах.

Кроме того, в нашем распоряжении оказались кадры работы специалистов. Сейчас последствия происшествия устраняет Забайкальский центр аварийно-спасательных и экологических технологий.

В понедельник, 27 мая, рядом с Речным портом затонул понтон, находившийся на консервации. За этим последовала утечка нефтепродуктов.

Излив удалось остановить, но местных жителей попросили не набирать и не пить воду из реки. Нефтепродукты собирают с помощью специальных заграждений.

На месте находились сотрудники администрации города, правоохранители, сотрудники рыбоохраны и прокуратуры.