Пограничники показали поимку «нарушителя» на учениях под Хабаровском

В Хабаровском крае проходят учения пограничников. Согласно сценарию, необходимо всего за несколько минут поймать нарушителя, который уже успел добраться до берега и готов переплыть на сторону другого государства.

Планам не дают осуществиться сторожевые корабли, которые на полном ходу прибывают в район. Видя их грозный вид, возмутитель спокойствия понимает, что оказывать сопротивление бесполезно.

За учениями на российском берегу внимательно наблюдают рыбаки на джонках и, конечно, пограничники дружественного Китая. Каждый знает, где на реке проходит граница.

«Слева воды РФ, справа воды КНР, в этих водах производится плавание. По линии судового хода считается судоходство для всех», - поясняет сотрудник пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю Денис Иваненко.

Россию и Китай связывают общие экономические, культурные и политические цели, но в первую очередь граница.

«Напротив нас часть КНР. Мы наблюдаем за своим участком на реке Амур», - рассказывает сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Александр Толстокулаков.

С открытием навигации на Амуре появляются пограничные сторожевые корабли. Экипаж несет службу около месяца, постоянно меняя точку базирования. Участок патрулирования больше 30 километров. Сторожевой корабль «Ураган» хорошо видно, как с российского, так и с китайского берега. Граница здесь проходит ровно посередине реки, но он реагирует на крупных нарушителей и поэтому сейчас в режиме наблюдения. Для оперативного реагирования, используют маневренные катера. Между Благовещенском и Хэйхэ всего 700 метров. И хотя фотографировать пограничников нельзя, они к вниманию со стороны привыкли.

Пограничный наряд обходит периметр. Антон Ларин всего год назад закончил обучение в Калининграде. Мечтал начать карьеру именно на Дальнем Востоке, хотя никогда тут не был.

«Если нарушитель будет уходить в государственную границу или к нам в тыл , будут обнаружены следы. И по следам можем выдвинуться нарядом на его задержание», - отмечает сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Антон Ларин.

Напарник Дмитрий на охране границ России стоит уже 10 лет. Говорит, за эти годы кроме основной службы не раз приходилось спасать тех, кто заблудился в местных лесах.

«Шли, шли, заблудились, решили помощь попросить. Система подключена, дает сигнал. Приезжают пограничники. Спасали людей», - говорит сотрудник пограничного управления ФСБ России по Амурской области Дмитрий Гусейнов.

А еще на набережной стоит бронзовый памятник пограничника с собакой, который установили в 2007 году. Многие верят, что нос пса приносит удачу и обязательно гладят его. Иногда это делают и сами пограничники, чтобы спокойствие на границе никогда не заканчивалось.